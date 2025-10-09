Las muestras de cariño y respeto a Miguel Ángel Russo se multiplican. El entrenador, fallecido el miércoles a los 69 años, cumplió con el último pedido que le hizo a su familia: estar vestido con la ropa de Boca.

Este jueves en la Bombonera, hinchas xeneizes y de otros equipos lo despiden -hermoso testimonios de estos pinchas y canallas-, como el hombre que fue con la camiseta de River a llevar flores.

En TyC Sports, el exdefensor argentino Cristian Traverso, devenido en columnista, se emocionó hasta las lágrimas cuando le preguntaron cómo iba a recordarlo.

"No puedo hablar, es bravo, es bravo", dijo Cristian y se quebró.

Traverso, ex Boca, fue dirigido por Miguelo en Universidad de Chile durante la histórica campaña de 1996 en la que los trasandinos llegaron hasta las semifinales de la Copa Libertadores, que perdieron con River en la serie del gol de Matías Almeyda.

Así recordó a Russo en la tv chilena

Respeto y legado.