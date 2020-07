"Cuando miraba sus partidos la hinchada era increíble. Es un club conocido mundialmente y grandes jugadores pasaron por él. Jugar en Boca hubiese sido fenomenal", dijo Zé Roberto.

El zurdo mediocampista campeón con Real Madrid, Bayern Munich y Palmeiras, fue entrevistado por Líbero, el programa de TyC Sports.

"Mi padre me hablaba mucho de Pelé pero por lo que me tocó ver, Maradona y Zico eran mis ídolos. Si no estaba en la calle estaba frente al televisor mirándolo. Soy zurdo y me encantaban las jugadas que hacía. 'Yo quiero jugar como él' pensaba siempre".

¿Maradona o Messi?