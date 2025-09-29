Agustín Rossi volvió a ser figura de Flamengo. Tras su rol clave en la serie de Copa Libertadores ante Estudiantes para clasificar a semifinales, el arquero argentino volvió a ser noticia en Brasil, esta vez por atajar un penal sentado.

Fue en la victoria de Flamengo como visitante ante Corinthians por 2-1. A los 13 minutos, Yuri Alberto enfrentó a Rossi desde el punto penal e intentó picar la pelota; Agustín, que ya se había tirado, se sentó en el pasto y se quedó con el balón.

Luego Yuri abriría la cuenta, pero Flamengo lo dio vuelta con goles del uruguayo Giorgan De Arrascaeta y Luiz Araújo, y se llevó el triunfo.

Goles y resumen de un partidazo

El Mengao lo dio vuelta.

Flamengo lidera el Torneo Brasileirao con 54 puntos en 25 fechas, cuatro más que Cruzeiro y cinco más que Palmeiras, que tiene dos partidos menos.

El posteo de Agustín