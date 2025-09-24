Racing le ganó 1-0 a Vélez, en el Cilindro de Avellaneda, como en Liniers la ida de los cuartos de final, y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores tras 28 años.

La Academia fue mejor que el Fortín, y se impuso con gol de Santiago Solari a 8 minutos del final. Aunque sufrió en la jugada en la que a Cambeses se le escapó la pelota y el VAR intervino para determinar que no había sido gol,

El equipo de Gustavo Costas -junto con Maravilla Martínez, los nombres que los hinchas hicieron tendencia-, espera rival, que saldrá del duelo de este jueves entre Flamengo y Estudiantes, que definen la serie en UNO de La Plata.

Costas es Racing

Campeón de la Copa Sudamericana 2024, y la Recopa Sudamericana 2025, el entrenador había avisado que el club iría por la Libertadores. Y ahí está, entre los cuatro mejores.