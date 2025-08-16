De local, y de cara a la revancha del martes frente a Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores, Racing sufrió una dura derrota ante Tigre por 2 a 1 y sumó un nuevo golpe.

En el Cilindro y por la fecha 5 del torneo Clausura de la Liga Profesional, estaba arriba por un golazo de Adrián Balboa pero en los últimos minutos, la visita lo dio vuelta.

En ese marco, el DT de Racing, Gustavo Costas, volvió a perder la paciencia y tuvo un ataque de furia contra el árbitro Darío Herrera.

El entrenador terminó expulsado luego de la sanción de un penal contra su equipo. “¡Ladrón, ladrón!”, le gritó en la cara a Herrera antes de abandonar el campo de juego.

Esa situación provocó una dura crítica del comentarista Fernando Pacini: "Pierde el control y no copera ni con su propio equipo". "No puede pasar esto con tanta frecuencia", remarcó desde la pantalla de TNT Sports.