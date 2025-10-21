El estadio Mario Alberto Kempes se colmó una vez más de alegría, risas y entusiasmo este jueves, al celebrarse la etapa final del programa "Cordobesitos Juegan", una propuesta que fomenta el acceso al deporte entre los niños y niñas en edad escolar de toda la provincia. El objetivo central de esta iniciativa es promover la inclusión, el trabajo en equipo y el espíritu participativo a través del juego y la actividad física.

Durante la jornada, chicos y chicas de distintos puntos del territorio provincial disfrutaron de una verdadera fiesta deportiva que combinó atletismo, vóley y competencias de e-Sports con Minecraft, integrando disciplinas tradicionales y digitales en un mismo espacio de encuentro y diversión.

Cómo fue Cordobesitos Juegan y de qué se trata la competencia provincial

Delegaciones provenientes de distintos rincones de Córdoba —desde grandes urbes hasta pequeñas localidades rurales— se dieron cita para participar de esta experiencia deportiva y social desarrollada en el imponente Polo Deportivo Kempes.

La jornada incluyó competencias de atletismo, vóley y e-Sports, con Minecraft como propuesta recreativa destacada, lo que representa un avance significativo en la integración de los deportes digitales dentro de los programas educativos y deportivos provinciales.

Durante los días martes y miércoles, el estadio también fue sede de las finales provinciales del Córdoba Juega en Atletismo sub 15 y sub 18, donde jóvenes de toda la provincia vivieron una verdadera celebración del deporte escolar.

La organización dispuso de una logística integral para asegurar la comodidad y el bienestar de los participantes: colectivos especialmente asignados trasladaron a los estudiantes desde sus escuelas del interior, mientras que el alojamiento se brindó en los albergues provinciales de Santa María de Punilla y Alta Gracia, con viandas y almuerzos incluidos.

Entre las historias más emotivas de esta edición, sobresalió la del equipo de vóley de Alejo Ledesma, cuyos integrantes participaron por primera vez en un escenario de esta magnitud, y la de los jóvenes atletas del interior, que viajaron con esfuerzo y entusiasmo para representar a sus instituciones educativas.

El profesor de Educación Física Héctor Mercado, del Centro Educativo Nicolás Avellaneda de Alejo Ledesma, relató con orgullo la emoción de sus alumnos: "Salimos a las cinco de la mañana para llegar al Kempes. Muchos nunca habían viajado tan lejos, ni visto las sierras o un estadio así. Ver sus rostros de asombro y alegría es algo que queda grabado para siempre".

Mercado, impulsor del deporte escolar en su comunidad, destacó la importancia de estos espacios para abrir nuevos caminos: "Busco enseñarles otras disciplinas además del fútbol, para que conozcan distintas oportunidades y comprendan que el mundo es mucho más grande. Participar en algo así, convivir con chicos de otras escuelas, es una experiencia que los transforma".

Tanto "Cordobesitos Juegan" como el programa "Córdoba Juega" reflejan el espíritu del deporte formativo como herramienta de inclusión y desarrollo, permitiendo que los más pequeños compartan, aprendan y sueñen en el mismo escenario donde entrenan los grandes atletas de la provincia.

Con cada edición, estas iniciativas reafirman su valor como política pública sostenida por el Gobierno de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes, consolidando al deporte como un motor de crecimiento, encuentro y oportunidades para las infancias cordobesas.