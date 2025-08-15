Conmovedora despedida a Ramón Maddoni: los posteos de Paredes, Juampi Sorín y Cambiasso

Murió Ramón Maddoni, sinónimo de baby fútbol, del club Parque. Histórico captador de talentos, y formador. Se fue a los 83 años de edad y deja un legado notable, en Argentinos Juniors y en los últimos años en Boca.

El tipo fue el captador de cracks de la talla de Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Juan Pablo Sorín, Ricky Álvarez, Diego Placente, Esteban Cambiasso, Fernando Gago, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.

Pero el mejor que vio siempre dijo que fue “Nico Diez”. Diario Registrado, que confirmó la noticia en la medianoche del jueves, habló con él en una de sus últimas notas, cuando Paredes regresó al país y lo invitó a comer a un club de barrio.

Esto escribió Juan Pablo Sorín para despedirlo, junto con un genial video: "Te amaré y te amaremos por siempre junto a mi familia.

Fuiste y serás mucho + q un entrenador, un formador, un maestro “Te quiero mucho” me decías al oído desde chico después de una victoria más en Parque donde ya habías gritado “toca pa atrás nene” cuando alguno no se apoyaba en el compañero…".

Vale la pena leerlo completo:

Nos enseñaste mirándote dentro de la cancha con tus saltos a cabecear, con los brazos abiertos, a bajarla y amortiguarla con el pecho, uf tantos gestos técnicos… y disfrutamos fuera de ella. Gran recitador, tanguero de alma, buen morfi, buenos vinos, y claro fútbol por los poros. Hablamos miles de veces y me pasabas el teléfono con jugadores de la 87, 92, o 2010“

No sabés lo que juega este pibe” y les pasabas nuestras camisetas para que durmieran con ellas en un ritual adorable, en sueños que solo te da la pelota. Inolvidables momentos juntos con Yiyo y Noemí con toda la categoría ‘76 vueltas olímpicas, decenas de torneos capital, conurbano , baby y después cancha de 11.

Viaje a Chile ya de adolescentes, se me caen las lágrimas mientras también sonrío al recordarte “el 3 con el 7, el 4 con el 11”Nuestra charla para q jugará de 3 uf te quiero tanto gordo Hermoso poder compartir la ilusión de un Mundial @fifaworldcup 2006 que @sol_alac te hizo bajar 11 kilos y tuvimos q comprar traje nuevo y veías a tus pollos con la celeste y blanca lleno de orgullo Estuve y estaré siempre a tu lado tu legado será eterno Te quiero con el alma amigo ❤️

Y el Cuchu…

Historia de Leandro Paredes…

La despedida del club Parque

“Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte”, publicó el club de la calle Marcos Sastre.

Y concluye: “Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses”.

Posdata:



Lo conmovedor no solo son las palabras de los cracks que lo tuvieron de chico y dimensionaron ya con sus carreras y con su edad, todo cuanto Ramón les dio. Las despedidas de los pibes de las inferiores de Boca, de Parque, son hermosas. Adolescentes de 15 años, como Santi Medina -defensor de la octava- lo llaman “amigo”.

Amigo… a un hombre de 83 años que hasta el último fin de semana, fue a ver fútbol, de pibes.