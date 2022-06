Ya retirado del fútbol profesional, Darío Cvitanich, ídolo y referente de Banfield, sorprendió en las redes por su gran gesto solidario con un hincha de Lanús.

#TodosXLalo

La historia es así: Eduardo Martínez, tiene 45 años y es fanático del Granate; contó en sus redes que padece una enfermedad llamada encondromatosis múltiple, que hace que sus brazos sean más cortos. A su vez, un accidente que sufrió en su niñez lo obligó a atravesar múltiples operaciones en una de sus piernas y también padece de dos hernias en su abdomen y ombligo. El panorama se complicó tanto que hace dos meses está postrado en su cama, debido a un dolor insoportable que además le impide caminar.

Entonces, 'Lalo' se despidió de su círculo por las redes sociales y quiso "encerrarse". En contrario, lo que generó fue una gran movida solidaria. El hincha depende de una cirugía para poder mejorar su vida. La misma, en una clínica privada, tiene un costo de alrededor de $600.000.

En su cuenta de Twitter, @LaloGranate, se entregó, así: "Esta va a ser mi despedida», comenzó en su publicación, en la que agradeció al club de sus amores «por las alegrías» y pidió perdón «si ofendí o lastimé a alguien,

Esperando el milagro

"Al otro día, no sé, fue Dios que me desperté con un montón de mensajes de apoyo, que no cierre la cuenta, hasta gente de Banfield. Todo esto es una caricia al alma y me da fuerza para no decaer", contó Lalo al revelarse su historia.

Y Darío Cvitaniche tuvo que ver porque se sumó a esos mensajes de aliento. El ex futbolista e ídolo del Taladro se puso a disposición para ayudarlo, pese a que Lalo lo tenía bloqueado en sus redes sociales. Le ofreció camisetas de jugadores de Lanús para sortear y también comentó que había hecho una transferencia a una cuenta de Mercado Pago con la que se impulsaba una colecta.

"Me sorprendió un montón lo que hizo, se nota que es un buen tipo a pesar de la rivalidad y los goles que nos hizo. Lo tenía bloqueado por un posteo que hice en su momento donde mencioné que varios ídolos de Lanús, Newell’s, Racing, volvieron a su club y salieron campeones, cosa que él no, pero para que no se ofenda lo bloqueé para que no lo lea y al final él me trató de ubicar a mí, fue todo al revés", consideró Lalo.

Cómo ayudar

Con el hashtag #TodosXLalo, ahora los hinchas de Lanús continúan impulsando la ayuda para que pueda operarse, algo que ahora ve cada vez más posible, mientras recibe cientos de mensajes de apoyo y aliento. Usuarios informaron que se logró avanzar en la colecta de fondos pero sigue disponible la cuenta bancaria con el CBU 0000003100075964297913 para ayudarlo a salir de esta situación.