Lionel Messi confirmó que ante Venezuela será su despedida con la Selección Argentina como local por Eliminatorias Sudamericanas. Fue tras ser el héroe de la clasificación de Inter Miami a la final de la Leagues Cup con un doblete.

“Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, reconoció Leo, Y adelantó: “Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará“.

Este domingo desde las 21 horas, Messi e Inter buscarán conquistar el tercer título de su historia, ante Seattle Sounders, por la final de la Leagues Cup.

Después del partido, viajará a Argentina para enfrentar el jueves 4 a Venezuela, en un Monumental que ya se prepara para una despedida inolvidable.

Si bien ya se sabía ya que, ya es yapa que Leo juegue el Mundial 2026 a sus 39 años, era un hecho que no disputará las próximas Eliminatorias para el 2030. Pero las redes reaccionaron así…