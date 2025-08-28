Conmoción en redes tras la confirmación de Messi: ante Venezuela será su último partido con Argentina por Eliminatorias
“Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias", reconoció Leo anoche tras ser la figura de la clasificación de Inter Miami a la final de la Leagues Cup. La semana que viene llega al país y en las redes hay lamento y memes de fin de ciclo.
Lionel Messi confirmó que ante Venezuela será su despedida con la Selección Argentina como local por Eliminatorias Sudamericanas. Fue tras ser el héroe de la clasificación de Inter Miami a la final de la Leagues Cup con un doblete.
“Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, reconoció Leo, Y adelantó: “Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará“.
Este domingo desde las 21 horas, Messi e Inter buscarán conquistar el tercer título de su historia, ante Seattle Sounders, por la final de la Leagues Cup.
Después del partido, viajará a Argentina para enfrentar el jueves 4 a Venezuela, en un Monumental que ya se prepara para una despedida inolvidable.
Si bien ya se sabía ya que, ya es yapa que Leo juegue el Mundial 2026 a sus 39 años, era un hecho que no disputará las próximas Eliminatorias para el 2030. Pero las redes reaccionaron así…