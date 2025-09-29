Los pibes de Placente
Con uno menos y polémica, Argentina debutó con un triunfo ante Cuba en el Mundial Sub 20
La selección juvenil que dirige Diego Placente venció a Cuba por 3 a 1, pese a jugar desde los diez minutos con un futbolista menos. Un gol de Subiabre y dos de Sarco, el ex Vélez, le dieron la victoria Argentina en el debut de la Copa del Mundo Sub 20.
La Selección Argentina Sub-20 comenzó su camino en el Mundial de Chile con una victoria, por 3 a 1 sobre Cuba.
El ex Vélez Alejo Sarco y Ian Subiabre, de River, convirtieron los goles para los dirigidos por Diego Placente, que superaron un gran escollo: jugar con un hombre menos por la temprana expulsión del defensor Santiago Fernández (a los 9 minutos).
La expulsión y el VAR
Palabra de entrenador
"El debut siempre es difícil e iremos aprendiendo en cada partido para terminar de la mejor manera", consideró el DT Albiceleste luego del partido.
Y advirtió que "tras la expulsión se hizo difícil porque presionaban más alto pero encontramos el espacio y supimos concretar".
El próximo partido de los pibes, por el Grupo A D, será ante Australia el miércoles a las 8 de la mañana.