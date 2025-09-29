La Selección Argentina Sub-20 comenzó su camino en el Mundial de Chile con una victoria, por 3 a 1 sobre Cuba.

El ex Vélez Alejo Sarco y Ian Subiabre, de River, convirtieron los goles para los dirigidos por Diego Placente, que superaron un gran escollo: jugar con un hombre menos por la temprana expulsión del defensor Santiago Fernández (a los 9 minutos).

"El debut siempre es difícil e iremos aprendiendo en cada partido para terminar de la mejor manera", consideró el DT Albiceleste luego del partido.

Y advirtió que "tras la expulsión se hizo difícil porque presionaban más alto pero encontramos el espacio y supimos concretar".

El próximo partido de los pibes, por el Grupo A D, será ante Australia el miércoles a las 8 de la mañana.