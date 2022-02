Para la histórica presentación, los hinchas de la Academia hicieron hasta ocho cuadras de cola para ingresar a una de las plateas del Cilindro y alentar a sus equipos femenino y masculino.

En primer lugar ingresó el plantel dirigido por Fernando Gago, que se colocó para hacerle un pasillo y aplaudir al primer equipo femenino que conduce Agustín Benchimol.

Luana Florencia Muñoz, una de las referentes del plantel femenino y quien tiene una historia especial con la Academia ya que creció frente al Cilindro, fue la más emocionada. "Escucho a la gente y me emociono. ¿Cómo no te vas a enamorar de este club?", aseguró la fanática de Racing, que no pudo aguantar las lagrimas.

Después de la entrada de los jugadores y las jugadoras a la cancha, frente a cientos de hinchas, hubo una práctica conjunta de fútbol en espacios reducidos entre los dos planteles profesionales.

Luego se realizó la presentación formal de las caras nuevas de ambos equipos, en forma alternada. Gabriel Hauche, uno de los que vuelve a Racing y quien integró el plantel campeón del torneo Transición 2014, fue el más ovacionado por los hinchas presentes. Además de Hauche, los refuerzos del masculino son Facundo Mura, Emiliano Insua, Jonathan Gómez, Gonzalo Piovi y Edwin Cardona.

En el plantel femenino se incorporaron Belén Spenig, Paula Valbuena, Melina Moreno, Julieta Blanco y Florencia Salazar. En tanto que las juveniles Laura Rivarola, Pía Fernández y Dolores Maregatti subieron al plantel profesional.

El colombiano Edwin Cardona, exBoca, cerró la presentación con un deseo: "Ojalá podamos levantar una Copa".

Los jugadores y las jugadoras tiraron pelotas firmadas a las tribunas para completar una mañana de fiesta "académica".