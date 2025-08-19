La selección argentina consiguió su segunda presea de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, mérito que llegó gracias al sobresaliente desempeño de Malena Santillán en la disciplina de natación, específicamente en los 200 metros espalda.

Con un registro de 2:10.36, la joven cordobesa no solo se quedó con la cima del podio, sino que además impuso un nuevo récord panamericano juvenil y obtuvo de manera automática su pase a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Cómo le fue a Malena Santillán en los Juegos Panamericanos y cómo se destacó

En el podio, Malena Santillán estuvo acompañada por la mexicana Celia Pulido, que obtuvo la medalla de plata, y por su compatriota Cecilia Dieleke, quien completó el trío con el bronce.

La nadadora nacida en San Francisco, Córdoba, tiene una trayectoria marcada por la superación personal: comenzó a entrenar a los tres años, cuando los médicos le recomendaron la natación tras detectarle un inicio de escoliosis, y desde entonces nunca se alejó de la pileta.

Actualmente combina diez prácticas semanales en el agua con trabajo en gimnasio y sus estudios académicos, consolidándose como una de las grandes promesas de la natación nacional. “El tiempo me sorprendió, aunque estaba convencida de que podía estar entre las mejores. Mi objetivo era concentrarme en mi marca y en mi propia carrera”, expresó.

La natación volvió a ser la disciplina más productiva para Argentina en esta segunda jornada de los Juegos, con resultados destacados además de Santillán. Dieleke aportó el bronce en los 200 espalda, Ulises Cazau fue segundo en los 100 metros mariposa con un registro de 52.29, el relevo 4×100 libre mixto integrado por Agostina Hein, Lucía Gauna, Matías Santiso y Matías Chaillou también sumó una plateada, mientras que Santiso agregó un bronce en los 200 metros libre.

De esta manera, la natación acumula ya dos oros para la delegación argentina, recordando que Agostina Hein había conquistado previamente los 400 metros estilo libre.