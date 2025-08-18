Los próximos compromisos de la Selección Argentina, ya clasificada para el próximo Mundial 2026, serán ante Venezuela (el 4 de septiembre en el Monumental) y Ecuador (el 9 en Guayaquil) por las Eliminatorias Sudamericanas

Este lunes, Lionel Scaloni entregó la prelista de citados, con la novedad del regreso de Lionel Messi tras su lesión, y la gran sorpresa de la primera citación para José Manuel López, delantero del Palmeiras formado en Lanús. A su 24 años, el Flaco lleva 15 goles en 42 partidos. 

Sin Enzo Fernández suspendido, el entrenador llamó a Alan Varela -ex Boca que juega en Porto-,y varios juveniles: Claudio Echeverri (Manchester City), Valentín Carboni (Genoa) y Franco Mastantuono, flamante refuerzo del Real Madrid. 

De Boca y River también 

Vuelven a la convocatoria Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, de River; y Leandro Paredes, de Boca, únicos tres futbolistas del fútbol local. 

Y las redes reaccionaron:

