Con Messi y varias sorpresas de River y Boca, las redes reaccionaron a la lista de Scaloni
Argentina tiene prelista para los duelos de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre ante Venezuela y Ecuador. Con el regreso del 10 y capitán, Scaloni entregó una lista llena de sorpresa: juveniles, futbolistas de River y Boca y un ex Lanús que juega en Brasil. Las redes lo celebran.
Los próximos compromisos de la Selección Argentina, ya clasificada para el próximo Mundial 2026, serán ante Venezuela (el 4 de septiembre en el Monumental) y Ecuador (el 9 en Guayaquil) por las Eliminatorias Sudamericanas.
Este lunes, Lionel Scaloni entregó la prelista de citados, con la novedad del regreso de Lionel Messi tras su lesión, y la gran sorpresa de la primera citación para José Manuel López, delantero del Palmeiras formado en Lanús. A su 24 años, el Flaco lleva 15 goles en 42 partidos.
Sin Enzo Fernández suspendido, el entrenador llamó a Alan Varela -ex Boca que juega en Porto-,y varios juveniles: Claudio Echeverri (Manchester City), Valentín Carboni (Genoa) y Franco Mastantuono, flamante refuerzo del Real Madrid.
De Boca y River también
Vuelven a la convocatoria Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, de River; y Leandro Paredes, de Boca, únicos tres futbolistas del fútbol local.
Y las redes reaccionaron: