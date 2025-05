Con el pedido de River, días y horarios de los cruces de octavos de final del Torneo Apertura

La fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional se completó el domingo con la goleada de River a Vélez y el empate de Boca ante Tigre.

Definidos los 16 equipos, los cruces y el cuadro hasta la Final, solo restaba confirmar día y horarios de los duelos. Y la AFA lo hizo este mismo lunes tras aceptar el pedido de River de jugar el lunes, ya que viaja el jueves a Ecuador para enfrentar a Barcelona por la fecha 4 de la fase de Grupos de la Copa Libertadores.

Agenda: Sábado

San Lorenzo vs. Tigre: a las 14.00 en el Nuevo Gasómetro

Rosario Central vs. Estudiantes: a las 16.30 en el Gigante de Arroyito



Racing vs. Platense: a las 18.45 en el Cilindro de Avellaneda



Boca vs. Lanús: a las 21.00 en la Bombonera





Domingo

Independiente vs. Independiente Rivadavia: a las 15.30 en el Libertadores de América



Argentinos Juniors vs. Instituto: a las 18.00 en el DAM de La Paternal



Huracán vs. Deportivo Riestra: a las 20.30 en el Tomás A. Ducó



Lunes



River vs. Barracas Central: a las 20.00 en el estadio Monumental

El camino a la final: desde los cuartos de final, los partidos se jugarán en cancha del mejor ubicado en la tabla de posiciones de cada grupos. Esa ventaja de localía se mantiene hasta las semifinales, mientras que la final del 1 de junio se jugará en estadio neutral: el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.