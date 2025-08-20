Entre los 8 mejores de la Copa
Con dos golazos, los pibes de Vélez eliminaron a Fortaleza de Brasil y las redes enloquecen
El Fortín de Barros Schelotto se hizo fuerte bajo el diluvio en Liniers y con goles del pibe Maher Carrizo y el ex River Tomi Galván, derrotó 2-0 a los brasileños. Vélez está entre los ocho mejores de la Copa Libertadores y sus hinchas deliran en redes. ¿Quién será su próximo rival?
Vélez escribió otra historia de su épica copera, derrotó a Fortaleza 2 a 0 en el José Amalfitani de Liniers y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El equipo de Guillermo Barros Schelotto se impuso rápidamente en el juego y en el marcador por el gol de la joya de la casa, Maher Carrizo, que anotó de cabeza a los 7 minutos. Y a los 27, el ex RiverTomás Galván, convirtió un gran gol con un remate de media vuelta en el área.
Cuando el conjunto brasileño fue en busca del descuento y cambió el trámite, el arquero Tomás Marchiori se agigantó. Ahora, el Fortín espera por el ganador del duelo entre Peñarol y Racing.
Y las redes del Fortín enloquecen: