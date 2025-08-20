Vélez escribió otra historia de su épica copera, derrotó a Fortaleza 2 a 0 en el José Amalfitani de Liniers y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto se impuso rápidamente en el juego y en el marcador por el gol de la joya de la casa, Maher Carrizo, que anotó de cabeza a los 7 minutos. Y a los 27, el ex RiverTomás Galván, convirtió un gran gol con un remate de media vuelta en el área.

Cuando el conjunto brasileño fue en busca del descuento y cambió el trámite, el arquero Tomás Marchiori se agigantó. Ahora, el Fortín espera por el ganador del duelo entre Peñarol y Racing.

