La apertura de los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción no estuvo exenta de controversia. El ciclista argentino Mateo Kalejman cruzó la meta primero en la contrarreloj, registrando 47:38.82, pero fue eliminado de la clasificación debido a una presunta infracción técnica relacionada con su bicicleta, tras una protesta presentada por la delegación de Colombia.

Con su descalificación, la medalla de oro pasó a manos del colombiano Samuel Flórez, quien marcó 49:09.13. El podio lo completaron el mexicano José Antonio Prieto De Luna, en segundo lugar, y el colombiano Juan Quintero, en el tercero.

Qué sucedió con Mateo Kalejman en los Juegos Panamericanos y por qué se quedó sin medalla

El ciclista argentino Mateo Kalejman volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez en los Juegos Panamericanos Junior 2025 de Asunción. Tras su descalificación en la contrarreloj por una supuesta irregularidad en su bicicleta, el marplatense denunció “injusticia” y “favoritismo” en el fallo arbitral, asegurando que su equipo cumplía con todas las normas técnicas.

El joven pedalista recordó un antecedente similar en el Mundial de Ciclismo de Zúrich 2024, cuando fue excluido por una mínima diferencia en las medidas de su bicicleta, pese a meses de preparación.

“Es una vergüenza total lo que me hicieron. Me midieron el asiento cinco veces por un reclamo de Colombia y estaba perfectamente reglamentario. Si lo bajo más, mi pedaleo empeora, mi pelvis se mueve y pierdo eficiencia. Ya me pasó en el Mundial, y es nefasto que se repita”, declaró, visiblemente molesto.

Kalejman sostiene que la decisión de la comisaria técnica no solo le quitó una medalla de oro, sino también la oportunidad de reivindicarse tras aquel episodio internacional que todavía recuerda con amargura.