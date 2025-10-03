El miércoles, en el Salón Blanco del Estadio Malvinas Argentinas, se llevó a cabo la presentación que reunió a representantes de instituciones educativas junto con funcionarios de la Subsecretaría de Deportes.

La propuesta, que regirá durante todo el 2026, representa una posibilidad real para que los atletas puedan comenzar, retomar o culminar sus estudios universitarios sin poner en pausa su desarrollo deportivo.

Cómo funciona el programa de Becas Universitarias de Mendoza para deportistas federados

El programa nació gracias al trabajo articulado entre el Gobierno provincial y distintas instituciones de educación superior, con la finalidad de favorecer el desarrollo integral de los deportistas. Las becas contemplan la cobertura total o parcial de las carreras elegidas, reduciendo el peso económico que supone sostener la exigencia del alto rendimiento, donde se incluyen costos de viajes, inscripciones, vestimenta y equipamiento especializado, entre otros.

Desde la Subsecretaría de Deportes se subraya la importancia de una formación completa, que abarque no solo el aspecto físico, técnico y táctico, sino también el crecimiento académico y social de cada atleta.

El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, destacó el esfuerzo de las universidades en beneficio de los jóvenes: "Estamos lanzando este programa, en conjunto con las casas de altos estudios de la provincia, que permite a los deportistas solicitar una beca parcial o total para cursar las carreras ofrecidas por estas instituciones. Cada vez reconocemos más la dedicación de las universidades para respaldar a nuestros atletas, quienes con disciplina, esfuerzo y mérito logran combinar el deporte con una trayectoria universitaria".

En este esquema, las universidades otorgan el aporte económico directamente, mientras que la Subsecretaría de Deportes se encarga de la gestión, coordinación y difusión, asegurando que la información llegue a todos los atletas mendocinos que cumplan con los requisitos.

Universidades participantes en 2026

Universidad Juan Agustín Maza

Universidad de Mendoza

Universidad de Congreso

Universidad Champagnat

Instituto Universitario de Ciencias Empresariales

Universidad Nacional de Cuyo

Universidad del Aconcagua

Los postulantes deberán completar el formulario y presentarlo en la Subsecretaría de Deportes junto con la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI.

Carta de intención dirigida al subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta.

Certificado analítico del secundario o constancia de alumno regular.

Certificación de deportista federado.

Currículum deportivo.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 24 de octubre de 2025, de lunes a viernes, entre las 8 y las 15, en las oficinas de la Subsecretaría de Deportes, ubicadas en el Estadio Malvinas Argentinas del Parque General San Martín.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Alto Rendimiento al 261 443 9100 (interno 141) o enviar un correo electrónico a altorendimientodeportesmendoza@gmail.com