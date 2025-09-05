Este viernes, Franco Colapinto finalizó en el puesto 20 en la segunda práctica libre del Gran Premio de Monza. Tras el histórico 11° puesto en el GP de Países Bajos, el joven piloto argentino no la pasó bien en la jornada. 

Este sábado, Franco saldrá a las pistas para la clasificación desde las 11 y tratará de lidiar con los constantes problemas de la escudería francesa. 

El domingo, desde las 10, llegará la hora de la verdad en Monza con la carrera. Y en las redes Colapinto fue tendencia:

X de ♠יוסף✡🕎Flacco♠
X de BorisIVR
X de MotorsportZone
X de Pablo Caicedo
X de JMLN V
X de Nahue 🇦🇷🏁
X de Entrerriano 🧉🇦🇷