Este viernes, Franco Colapinto finalizó en el puesto 20 en la segunda práctica libre del Gran Premio de Monza. Tras el histórico 11° puesto en el GP de Países Bajos, el joven piloto argentino no la pasó bien en la jornada.

Este sábado, Franco saldrá a las pistas para la clasificación desde las 11 y tratará de lidiar con los constantes problemas de la escudería francesa.

El domingo, desde las 10, llegará la hora de la verdad en Monza con la carrera. Y en las redes Colapinto fue tendencia: