Una pésima jornada
Colapinto terminó en el último lugar y las redes se llenan de memes y reacciones desopilantes
El piloto argentino sufrió un incidente con su excompañero de Williams, Alexander Albon, que lo relegó al 19° lugar en la competencia disputada este domingo en Bakú. Las redes explotan.
Franco Colapinto, quien sufrió varios inconvenientes en la clasificación del sábado, no tuvo una buena jornada en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde partió desde la 16ª posición y culminó en el último lugar.
En las primeras vueltas, el argentino mostró un buen ritmo, avanzando hasta el 13° lugar.
Sin embargo, en la vuelta 17, tras una parada en boxes, fue tocado por detrás por Alexander Albon (Williams), y ese incidente afectó su rendimiento.
- Las redes se llenaron de memes y reacciones: