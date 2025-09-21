Franco Colapinto, quien sufrió varios inconvenientes en la clasificación del sábado, no tuvo una buena jornada en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde partió desde la 16ª posición y culminó en el último lugar.

En las primeras vueltas, el argentino mostró un buen ritmo, avanzando hasta el 13° lugar. 

Sin embargo, en la vuelta 17, tras una parada en boxes, fue tocado por detrás por Alexander Albon (Williams), y ese incidente afectó su rendimiento.

  Las redes se llenaron de memes y reacciones: 
