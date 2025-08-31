Franco Colapinto realizó una buena carrera en el Gran Premio de Países Bajos, donde finalizó en el puesto 11, pero al hablar con la prensa no pudo disimular su malestar por no haber podido sumar sus primeros puntos de la temporada.

“Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy”, indicó el piloto argentino. ”Siento que estuvimos mal en no haberlo sumado porque no había que esforzarse mucho", remarcó.

De todas formas, observó un aspecto positivo: "Creo que estoy más consistente con el auto, estoy un poco más cómodo, y con eso si estoy contento”.

Esta tensión con el equipo se da luego de las declaraciones de Flavio Briatore, jefe del equipo, quien opinó que quizás había sido un poco temprano darle la oportunidad de correr en la Fórmula 1.