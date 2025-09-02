Alpine emitió un comunicado en el que habla de "código comunitario". Fue tras la infinidad de comentarios que recibió el otro piloto de la escudería, el francés Gasly, tras sus dichos sobre Franco.

Colapinto no se guardó nada contra su equipo el último domingo luego de finalizar en el puesto 11 en el Gran Premio de Países Bajos.

Y las redes sientan postura: