En las últimas vueltas del Gran Premio de Austin, desde la radio de Alpine llegó una instrucción clara: "Bueno amigo, necesitamos que mantengan posiciones". La frase iba dirigida a Franco Colapinto, que iba muy cerca de su compañero Pierre Gasly.

La reacción del argentino fue inmediata y contundente: "¿Espera, qué? ¡Él es muy lento!", respondió antes de ejecutar una maniobra limpia y precisa para superar al francés en la siguiente curva.

El sobrepaso se volvió viral en redes sociales, donde los fanáticos celebraron la decisión del piloto de 21 años, destacando su carácter competitivo y su confianza en pista dónde viene demostrando de lo que está hecho y todo el nivel que pone en la máxima categoría del automovilismo.