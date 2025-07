Matías Cóccaro fue protagonista del triunfo de Inter Miami sobre Atlas, por 2 a 1 con dos asistencias de Lionel Messi, la última para el gol agónico del triunfo del Chelo Weigandt.

Es que Leo le gritó el gol en la cara, como respuesta a su provocación a los hinchas de las Garzas tras el empate transitorio del equipo mexicano en el duelo por la fecha 1 de la Leagues Cup.

Luego del partido, el delantero uruguayo ex futbolista de Huracán le bajó el tono a la pelea con Leo y en conferencia de prensa mostró la remera que le regaló Messi. “Cuando hicimos el 1-1, motivé a mis compañeros, y él (Messi) se lo tomó mal. Después, cuando hicieron el gol, me lo gritó. Cuando terminó el partido, nos dimos un abrazo. Le dije: ‘¿Qué te voy a decir a vos?’. Soy ganador, siempre quiero ganar".

Y reveló, sonriente: "Él lo entendió y me dijo: ‘Te mando la casaca’. Que venga a disculparse de esa manera habla muy bien de él como persona. Me quedo muy tranquilo con la imagen que me deja”.

Un abrazo conmovedor

Las imágenes apenas terminó el partido, el abrazo apretado entre Leo y el Zorro.

Lo que pasa en la cancha queda en la cancha.