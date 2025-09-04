Cobardía: un futbolista le pegó un cachetazo a la árbitra por expulsarlo y ella lo quiso pelear

Sucedió en el fútbol de ascenso de Colombia: la árbitra Vanessa Ceballo expulsó al futbolista Javier Bolívar, en el partido entre Real Alianza y Deportivo Quique de la Primera C.

Antes de irse a los vestuarios, Bolívar se puso a cara a cara con la mujer, y le pegó una cachetada. Y Ceballos se sacó. Tanto que intentó pelearse con el jugador y debieron sujetarla para frenar el escándalo.

El comunicado de la Liga de Fútbol de Magdalena

"La Liga de Futbol de la Magdalena rechaza totalmente los actos de violencia presentados contra la Juez Vanessa Ceballos el pasado fin de semana en el estadio de Aracataca", indica el escrito. Y agregan: "No aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de la mujeres, el fútbol debe ser un espacio de competencia dentro de los marcos del respeto hacia todos los participantes y asistentes al mejor espectáculo del mundo".