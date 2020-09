De la mano del serbio Jokic y del canadiense Jamal Murray, Nuggets venció a los Clippers 104-89 en el séptimo juego de las semis del Oeste y lo privó de clasificar por primera vez en su historia a las finales de la Conferencia Este, donde espera nada más y nada menos que los Lakers de LeBron James.

Los Clippers, con Leonard y Paul George como figura, eran los máximos candidatos pero además, varios de sus jugadores de segunda línea -Beverley, Harrell y Morris-, se burlaron en redes de otras eliminaciones y de rivales, por caso Damian Lillard.

Y hasta en algún momento se creyeron los nuevos 'Bad Boys', como aquellos Detroit Piston de la década del 90. Un fiasco, otro más para una franquicia perdedora con un plantel de megaestrellas que no pudo sacarlo de perdedor.

El tuit de Magic Johnson: "Los Lakers siempre será dueño de Los Ángeles! Nunca cambiará".

Y las redes

😳 Steve Ballmer is UPSET with his clippers after blowing a 3-1 lead 😭 pic.twitter.com/j33fSYpy7d

twitter as soon as the Clippers were eliminated pic.twitter.com/Mce07TT4qz