En plan Mundial, el economista Sergio Chouza usó sus redes para hablar de fútbol. Pero no para dar aliento o celebrar una victoria sino para cuestionar a la Selección de Alejandro Sabella, subcampeona del mundo en Brasil 2014.



“Este 11 inicial paramos en la FINAL DEL MUNDO 2014. Te juro que no lo puedo creer…”, escribió. ¿Qué no puede creer Chouza? Qué perdimos, se supone. Porque si es por el equipo que paró Argentina, estaban los mejores: Zabaleta y Demichelis del City, Garay -del Benfica- y Rojo del Sporting Lisboa que pasaría a Manchester.



En el medio, el Mashcerano que ya jugaba de defensor en Barcelona, Biglia que era el capitán, Enzo Pérez subcampeón de Europa League con Benfica y Lavezzi, que birllaba en el PSG. Y arriba Messi e Higuaín, que la rompía en Nápoli.



Y en el banco, Ángel Di María lesionado desde los cuartos de final con Bélgica- y el Kun, Gago y Palacio -que jugaba en Inter de Italia-, que luego ingresaron.

Sobre las tres tácticas que utilizó Alejandro Sabella en aquel partido para doblegar a Alemania se ha escrito en distintos idiomas y es materia de estudio en escuela de entrenadores.



Pero cualquiera escribe de fútbol, “te juro que no lo puedo creer”.