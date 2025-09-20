Franco Colapinto protagonizó un incidente en la curva 4 del circuito callejero de Bakú durante la Q1 del Gran Premio de Azerbaiyán, al perder el control de su Alpine A525 en los últimos segundos de la primera tanda clasificatoria.

El impacto contra el muro de contención fue fuerte, pero Colapinto salió del monoplaza por sus propios medios y fue evaluado por el equipo médico, sin reportar lesiones.

A pesar de la eliminación, el piloto argentino puede aprovechar al máximo la carrera del domingo para sumar puntos.