México goleó 4 a 1 a Chile y lo eliminó en los octavos de final del Mundial Sub 20 que organiza. Los goles de la poderosa Tri los convirtieron Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos.

Chile descontó sobre el final con un gol de Juan Francisco Rossel, pero dijo adiós en su Copa del Mundo.

México, en el camino de Argentina si hoy gana

La selección de Diego Placente enfrenta a Nigeria este miércoles desde las 16.30. El ‘Tri’ cuenta con una gran camada y la figura estelar de Gilberto Mora, su conductor de 16 años que ya juega en la Mayor. El pibe que da dos años de ventaja juega en Xolos de Tijuana.

Las redes se burlan de todo cuánto se habló en la previa del duelo. ¿Dulce de mora? Mexicanos y argentinos se ríen de los chilenos.