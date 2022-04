Hernán Ismael Galíndez sufrió una extraña situación mientras estaba brindando una entrevista para Bolavip Chile, al sentir en medio de la nota el sismo con magnitud de 4,9° Richter que sacudió a la ciudad de La Ligua, Valparaíso, Chile, donde el futbolista vive con su familia.

En medio de la nota, el arquero argentino y nacionalizado ecuatoriano empezó a mirar para los costados mientras hablaba el periodista.

Al terminar la pregunta, el ex arquero de Rosario Central hizo, expresó: “Perdón, no te escuché porque está temblando todo acá. Sentí recién un temblor y no escuché lo que me dijiste porque justo vi a mi mujer ir a agarrar a mi hija”.