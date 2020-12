El escándalo de Los Pumas, que terminó con la UAR suspendió a su capitán, sumó otro capítulo.

A las burlas que recibió Pablo Matera por el intento de disculpas por sus tuits racistas y xenófobos, ahora fue José Luis Chilavert quién lo atendió.

El exarquero de la selección paraguaya, campeón de América y del mundo con Vélez, escribió en redes: “Sr. Pablo Matera los bolivianos y paraguayos somos personas honestas, trabajadoras, pero no racistas. Usted le hace mucho daño al rugby y a su hermoso país. Tu no has ganado nada”.

Enfurecido por la discriminación del rugbier, Chilavert volvió a las redes un rato más tarde para publicar este tuit: "Sr Pablo Matera usted dañó al rugby argentino y el rugby no lo pulió. Respete a los bolivianos y a los paraguayos, FERNANDO BAEZ SOSA VIVE".

Y remató: "Solo fui 3 veces el mejor del mundo. Orgulloso de ser Paraguayo".