Chelo Díaz, capitán de la U de Chile, calentó el clásico y lo cruzaron fuerte: “Después hablamos de paz”

Marcelo Díaz, capitán de la Universidad de Chile -equipo cuya hinchada fue víctima y victi,ario de la violencia en el estadio de Independiente-, quedó en el ojo de la tormenta por picantear en conferencia de prensa, el clásico entre la U y Colo-Colo.

A Díaz, futbolista de 38 años con paso por Racing y la Selección chilena bicampeona de América, le preguntaron por su clásico rival, y se levantó de la silla. "¿Por qué miran para abajo?”, dijo riendo, en relación a que el Cacique marcha en el puesto 10 de la tabla de posiciones del torneo local.

El gesto de Díaz

Unas horas después, Javier Correa -el delantero ex Estudiantes de la Plata-, fue el encargado de la conferencia de prensa en Colo Colo. Y lo cruzó fuerte: "Después hablamos de paz, hablamos que tenemos que ser ejemplo, después dice ser diferente pero muestra la hilacha en la pregunta que le hicieron".

Y subió la apuesta: “Lo he tenido de frente y nunca me dijo nada, nunca me habló. Para ser guapo acá, está bárbaro, pero cuando está frente a frente ahí tiene que hacer gestos y decir las cosas, y la verdad me sorprende porque nosotros empatizamos cuando ellos con nosotros no, con Fortaleza ellos no, se burlaron diciendo que son diferentes”.

La referencia a Fortaleza es sobre el partido por Copa Libertadores de abril pasado en la que la policía chilena mató a dos jóvenes hinchas del blanco y negro.

Díaz bajó el tono

Tras la durísima respuesta de Correa, el Chelo volvió a hablar y se defendió así: "Han querido generar un conflicto donde no lo hay. Mi intención es aclarar el tema lo antes posible, principalmente por lo que pasó en Avellaneda y porque viene un Superclásico".

Y concluyó: “Se genera un revuelo por el gesto que yo hago. Está todo bien con Correa. Él no escuchó mi conferencia, fue un periodista quien lo planteó de modo cizañero”.

Domingo, en el Monumental de Santiago, hay clásico en el fútbol chileno.