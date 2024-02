José Pepe Chatruc, exfutbolista y panelista de programas de TV de fútbol y entretenimientos, opinó en redes sobre el caso Lali Espósito y el cobro de los artistas por actuar en festivales que promociona el Estado.

Y para ello, contestó a un posteo de Malena Pichot, en el que aseguró que le “choca que un artista cobre full cuando da un recital gratutito”, dijo que “lo más sano sería que el Artista done su trabajo o cobre algo simbólico”. Y puso como ejemplo a los futbolistas: “Es como los partidos a beneficio en los cuales los jugadores no cobramos. Justamente es para ayudar o entretener, no para lucrar. Es ético”.

Y las redes le contestan: