Pierden la paciencia
Cavani se volvió a perder un gol debajo del arco, se enojó por el cambio y los bosteros lo ubican
Edinson Cavani volvió a errarse un gol en plena área y, además, se enojó con Ubeda, ayudante de Russo, cuando fue reemplazado por Milton Giménez. Los bosteros hacen fila en las redes para contestarle.
Boca ganó y todo es alegría. Bueno, no. Edinson Cavani dio la nota al salir visiblemente enojado cuando Miguel Ángel Russo decidió reemplazarlo por Milton Giménez.
Fue a los minutos del segundo, y al salir, el uruguayo hizo un gesto de desaprobación y, al pasar delante de Claudio Úbeda -ayudante del DT-, le dijo: “¿Qué pasó?”.
¿En serio, Cavani? Los hinchas en redes ubican a Edinson: