Boca ganó y todo es alegría. Bueno, no. Edinson Cavani dio la nota al salir visiblemente enojado cuando Miguel Ángel Russo decidió reemplazarlo por Milton Giménez.

Fue a los minutos del segundo, y al salir, el uruguayo hizo un gesto de desaprobación y, al pasar delante de Claudio Úbeda -ayudante del DT-, le dijo: “¿Qué pasó?”.

¿En serio, Cavani? Los hinchas en redes ubican a Edinson: