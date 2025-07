La jugadora de fútbol Chloe Kelly se ha convertido en una de las figuras más resonantes del momento. Marcó el gol más agónico en la historia de la Eurocopa, y esa hazaña la consolidó como una jugadora fundamental para Sarina Wiegman, la directora técnica de la selección inglesa.

Pese a su actual rol protagónico, su presencia en el torneo europeo estuvo en duda debido a la escasa participación que venía teniendo en el Manchester City, algo muy distinto a lo que sucedía cuando vestía la camiseta del Arsenal, donde sí disfrutaba de más continuidad.

Quién es Chloe Kelly y cómo fue su curiosa llegada hasta ser la figura de la Eurocopa 2025

Hay futbolistas que aparecen cuando más se los necesita. Chloe Kelly, sin dudas, es una de ellas. Con el 2-1 frente a Italia en semifinales, volvió a ponerse la camiseta de heroína que ya había estrenado en Wembley 2022, cuando selló con su gol el título para Inglaterra.

Esta vez, con el pase a la final de la Eurocopa en juego, se hizo cargo del penal en el minuto 119. Erró, es cierto. Pero tuvo el temple para aprovechar el rebote y mandarla a guardar. MVP del partido, otra vez figura en el momento justo.

Pero detrás de ese festejo hay una historia que refleja lo duro que puede ser el camino en el fútbol. Hace apenas unos meses, en enero, Kelly estaba en su punto más bajo. En una conferencia postpartido, lo dijo sin vueltas: "Sentí que quería dejar el fútbol. Acordarme de eso me hace valorar más todo esto y disfrutar cada minuto".

No era un bajón pasajero. En el Manchester City, club que entonces defendía, apenas sumaba minutos. Gareth Taylor, el DT, no confiaba en ella, y su situación empezó a hacerse insostenible. Kelly fue clara en redes sociales: "No puedo controlar la negatividad ajena, pero sí cuánto tiempo estoy dispuesta a soportarla". Crack dentro y fuera de la cancha.

La salida no tardó en llegar. Pocos días después se confirmó su préstamo al Arsenal, donde comenzó a sumar rodaje, confianza… y títulos. Con las “gunners” no solo recuperó su nivel, también levantó la Champions nada menos que frente al Barcelona. Ese cambio de aire la revitalizó por completo. Volvió a sonreír. Volvió a brillar.

Con Inglaterra, su aporte va más allá de los goles. En cinco partidos de esta Eurocopa acumula 171 minutos, una asistencia, un tanto y un sinfín de jugadas que desestabilizan a cualquier defensa. Ante Suecia, sus centros fueron claves en la remontada. Lucy Bronze lo resumió perfecto tras el pase a la final: "Chloe Kelly nació para los momentos grandes. Todos lo saben. Ya lo demostró antes y volvió a hacerlo".

Sarina Wiegman, la entrenadora, tampoco escatimó elogios: "Se agranda en estas instancias. Está emocionada, y eso se nota". Y es que no cualquiera toma la pelota en un penal al borde del alargue, falla… y en la misma jugada se redime con un gol decisivo. Pero Kelly no es cualquiera. Tiene la personalidad de los que hacen historia.