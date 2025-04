Ricardo Caruso Lombardi se lanzó oficialmente a la política. Y en su estreno como tal, es candidato a legislador por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) -bloque creado por el ex La Libertad Avanza Oscar Zago-, debutó en el debate por las elecciones en la Ciudad a realizarse el 18 de mayo.

Ricardo no pudo salir de su rol de entrenador, y por momentos habló como tal. Hizo varias referencias al fútbol, lo comparó con la política y la ligó Fernando Gago por su salida de Boca.

"Hay 17 caras nuevas, tienen para elegir y que no digan 'siempre son los mismos'. Bueno, no son todos los mismos", advirtió Caruso. Y agregó: “Acá se maneja todo por resultados y si no preguntale a Gago, que por un partido se tuvo que ir”.

La ludopatía y los arreglos en el fútbol

Un tema del que sabe, por su enorme experiencia en clubes del ascenso y manejo de planteles.

Y terminó con una arenga

“Vamos a ser los mejores, poner las bolas arriba de la mesa ¡y vamos a ganar!", arengó RCL.