Carlos Delfino anunció su retiro a los 43 años. Así, se va el último representante de la Generación Dorada del básquet argentino que quedaba en actividad. 

El Cabezón, que surgió de Unión de Santa Fe y se marchó a Europa luego de apenas 14 partidos en la Liga Nacional jugando para Libertad de Sunchales, deja la naranja tras 27 años como jugador profesional.

Fue oro olímpico con la Selección Argentina en Atenas 2004 con apenas 21 años y un protagonismo notable. Cuatro años más tarde se coronó en Beijing 2008 con el bronce, torneo en que dejó una marca histórica en los cuartos de final ante Grecia: ¡18 puntos seguidos en 13 minutos para clasificar a semifinales! 

En el Mundial de 2010, terminó con más de 20 puntos de promedio para darle a Argentina un quinto puesto -en definición con España- que también tuvo gusto a podio

La Americup 2011, además de épicas clasificaciones a Mundiales y Juegos Olímpicos son otros de los hitos que logró Delfino con la celeste y blanca.    

La volcada que lo catapultó, y casi retira

Debutó en la NBA en Detroit, pero brilló en Toronto, MIlwaukee y Houston. En la temporada 2013, tras este robo y volcadón en la cara de Kevin Durant jugando para Houston contra Oklahoma, que recorrió el mundo entero, el escolta estuvo cuatro años sin jugar y sufrió 10 operaciones por el maldito hueso escafoide que no terminaba de soldar en su pierna. 

Pero volvió, tras cuatro años de inactividad y las voces de colegas que le sugerían el retiro. Ejemplo de superación, jugó en Boca en la Liga Nacional, y luego fichó en Italia (Torino, Bolgna y Pesaro). 

Y claro, también aportó a la Selección Argentina para ganar la Americup 2022 a Brasil en Brasil, y liderar con Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Gabriel Deck y Marcos Delia, el legado generacional. 

Carlos Delfino anunció su retiro del basquet: las redes despiden con honores al último Generación Dorada

El posteo que compartió del periodista Julián Mozo 

El adiós de la Selección

Y las redes despiden así a un crack de época:

