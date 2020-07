TyC Sports on Twitter

Ángel Cappa habló con TyCsports y dejó varias definiciones.

Sobre Simeone

"Representa al fútbol argentino, pero no la identidad del fútbol argentino. Lo admiro por todo lo que consiguió, pero ese fútbol a mí no me interesa".



Sobre Bielsa

"Bielsa está dentro de la familia de los que intentan jugar bien al fútbol. Podemos tener discrepancias, como hincha del fútbol. Hablo como lo que soy: hincha de fútbol. Tengo discrepancias en matices, pero si tengo que ponerlo en una trinchera, está en esta trinchera. No está con Mourinho y esos entrenadores".

Sobre Messi

"Barcelona está pasando una crisis de juego tremenda. De todos modos, Messi sigue siendo fundamental. Si no es por él, salen quinto o séptimos. Los salvó en infinidad de partidos".

Sobre Gallardo

TyC Sports on Twitter

Y las redes