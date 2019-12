CABB on Twitter

Facundo Campazzo ofreció un show pasador con 17 asistencias en el triunfo del Real Madrid por 111-99 sobre el Valencia por la fecha 12° de la Euroliga, el torneo más competitivo del mundo después de la NBA.

La marca que alcanzó el base de la Selección argentina es la máxima para un jugador de la Casa Blanca y la tercera mayor cantidad de asistencias repartidas en un partido de Euroliga.

El dato: el argentino estuvo a tres pases de superar a Nick Calathes (19), y a dos de Stefan Jovic (18). Además, fue el que menos minutos necesitó para lograrlo, ya que lo consiguió en tan sólo 23 minutos. El griego precisó de 36 minutos y el serbio de 31.

Además de los 17 pases, Facu anotó 8 puntos en los 23 minutos que estuvo en cancha. En tanto, Gabriel Deck firmó una planilla con 8 puntos y 2 asistencias en 16 minutos; y Nicolás Laprovittola, que jugó 16, aportó 5 puntos y 5 asistencias con una muy buena conducción en el tercer cuarto.

'El Mago at it AGAIN!', escribió en sus redes la cuenta oficial de la Euroliga por este gran doble del cordobés.

“Noche de alto goleo en la victoria del Real Madrid por 111-99 al Valencia. 📊 F. Campazzo: 8 puntos y ¡17 asistencias! en 23' 📊 G. Deck: 8 puntos y 2 asistencias en 16' 📊 N. Laprovittola: 5 puntos y 5 asistencias en 16' https://t.co/We9ay9GUhe”— CABB on Twitter Link CABB on Twitter

Con la victoria, Real Madrid se acomodó con un récord positivo de 9 juegos ganados y 3 perdidos, segundo en la tabla del torneo -juegan todos contra todos a dos rondas y definen los cruces de cuartos de final-, entre los 18 mejores equipos del continente.