Denver volvió a ganar por quinta vez de manera consecutiva, anoche en la casa del campeón. Los Nuggets vapulearon a los Bucks por 136-100 con una notable demostración de poderío ofensivo y Facundo Campazzo solo disputó tres minutos (dio una asistencia).

Luego de la victoria, Michael Malone comentó sobre el argentino: “El banco está rindiendo mejor y hoy el base suplente es (Bones) Hyland. Eso no significa que no contemos con Facundo. No es así en absoluto”.

