¡Y llegó el partido que esperábamos! Denver ganó ante Minnesota 124-109, con un rendimiento estelar de Facundo Campazzo, que firmó una excelente planilla con 15 puntos (5 de 7 en triples), 1 rebote, 2 asistencias, 1 tapa y 3 robos en 21 minutos.

Lo valioso, además de la puntería del cordobés, es que las dos veces que ingresó hizo que el equipo jugara y tomara las máximas diferencias del partido. En la primera mitad, con él en cancha estuvo 12 puntos arriba; y en el tercer cuarto mejor aún: entró con el partido empatado y llevó la diferencia a 15.

Tan clave fue su actuación que la transmisión oficial de los Nuggets lo eligieron para la entrevista post partido. Se puede ver con la traducción, acá:

Y las redes arden:

