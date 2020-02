Facundo Campazzo no para, se supera día a día. Este jueves en Berlín, igualó el récord de asistencias (19) en un partido de Euroliga, en la victoria de su Real Madrid ante Alba por 103-97. Alcanzó la marca establecida por Stefan Jovic en 2015.

Además, los diez pases que dio en el primer cuarto también son récord.

10 assists in the first 8 minutes of the game! @facucampazzo is LOCKED IN tonight 🔒#GameON pic.twitter.com/5o3LVtmVv1