Cambio físico: así fue la impresionante transformación de Ilia Topuria

Ilia Topuria, apodado "La Leyenda" dentro del universo de las artes marciales mixtas, inicia una nueva etapa profesional tras ascender a la división de peso ligero (70,3 kg). Su siguiente meta no es menor: disputar el título mundial en el UFC 317, evento previsto para finales de junio.

Mientras se desarrolla su intensa preparación, las primeras imágenes filtradas de su campamento de entrenamiento han dejado al descubierto una transformación física evidente, que ha sorprendido e impresionado a los seguidores del peleador hispano-georgiano.

Cómo fue la impactante transformación de Ilia Topuria

La subida al peso ligero representa para Ilia Topuria mucho más que una simple variación en la balanza: implica una renovación completa de su estrategia, preparación y enfoque físico. En las primeras etapas de su entrenamiento, el peleador ya ha mostrado un notable incremento de masa muscular, lo que despertó elogios y entusiasmo entre sus seguidores en redes sociales.

El cambio quedó en evidencia en una storie publicada por su amigo, el cantante Omar Montes, donde se lo ve con un físico más definido y robusto en comparación con su paso por el peso pluma (65,8 kg).

Hasta hace poco, Topuria dominaba la categoría pluma, donde alcanzó la cima al vencer a Alexander Volkanovski y defender con éxito su cinturón ante Max Holloway. Sin embargo, el hispano-georgiano confesó que su decisión de dejar vacante el título se basó principalmente en cuidar su salud. En una entrevista con El Partidazo de COPE, explicó que los recortes drásticos de peso, comunes en las divisiones más livianas, se habían convertido en una carga tanto física como mental.

Fuera de los períodos de competencia, el atleta mantiene un peso habitual de entre 80 y 85 kilos, lo que suponía una reducción de unos 15 kilos antes de cada combate para ajustarse al límite del peso pluma. Aunque siempre cumplió con el pesaje, el esfuerzo extremo y el desgaste se hacían cada vez más notorios.

Topuria reconoció que entrenar y rendir en condiciones de deshidratación no era sostenible a largo plazo. "No volveré a pasar por ese proceso", aseguró, refiriéndose al agotador método que implica eliminar grandes cantidades de agua del cuerpo antes de la pelea.

La decisión de abandonar el cinturón pluma fue confirmada por Dana White, presidente de la UFC, quien destacó que Topuria siente haber cumplido todos sus objetivos en esa división y busca nuevos retos. El español-georgiano disputará el título de peso ligero el 28 de junio, aunque aún no se ha confirmado quién será su rival.

Con este cambio de rumbo, Ilia Topuria se propone afianzarse como una de las grandes figuras de la UFC, demostrando que su talento y determinación trascienden categorías. Más allá del combate en junio, su objetivo es dominar el peso ligero con la misma contundencia con la que conquistó el pluma, consolidando así su legado en el mundo de las artes marciales mixtas.