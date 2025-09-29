Cambio desde sus inicios: así fue la impresionante transformación de Sergio Ramos

Sergio Ramos, zaguero de Rayados de Monterrey y referente histórico del Real Madrid presenta una apariencia muy distinta a la que mostraba en sus inicios.

La actual figura del conjunto regiomontano y símbolo del club merengue, ha atravesado notorias transformaciones físicas desde sus primeras presentaciones en España hasta el presente en el fútbol mexicano.

Cómo fue la impactante transformación de Sergio Ramos

El zaguero central muestra un aspecto totalmente distinto al que tenía en la temporada 2003/2004, cuando debutó en la Primera División con el Sevilla. Al contrastar una imagen actual con otra de hace 25 años, saltan a la vista tanto sus variaciones de estilo como las intervenciones estéticas.

El primer cambio visible está en el cabello y el vello facial: en sus comienzos, Ramos lucía una melena rubia y más extensa, acompañado de un rostro completamente rasurado. Hoy, en cambio, lleva un corte más corto con su tono natural y luce una barba abundante.

En relación con los retoques quirúrgicos, se estima que recurrió al bótox en la frente, el entrecejo y las conocidas "patas de gallo". Asimismo, habría incorporado relleno en la zona periocular —ya que antes sus ojos se veían más hundidos— y ácido hialurónico en pómulos y mandíbula. También se habría sometido a una rinoplastia después de la fuerte lesión nasal sufrida en 2007.

Cabe recordar que el defensor de Rayados de Monterrey arribó al club con el objetivo de disputar el Mundial de Clubes 2025. Su contrato culmina a finales de este año, restando apenas cinco meses, y la definición sobre su futuro se transformó en un asunto clave para la institución mexicana.