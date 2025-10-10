Cambio de política en Barcelona: le negó su estadio a un equipo israelí

Los equipos de Israel tienen serios problemas en las diferentes competencias de Europa. La visibilidad del genocidio que comete su país en Gaza llegó al deporte. Barcelona dio una muestra al mundo de ello.

Por la fecha 3 de la Euroliga de Básquet, que comenzó hace semanas con el enorme duelo entre argentinos que Luca Vildzoa le ganó con Virtus Bologna al Real Madrid de Facundo Campazzo y Gabriel Deck, el Hapoel Jerusalén solicitó el estadio catalán Palau Baugrana para entrenar antes de su compromiso ante Baxi Manresa de España del próximo miércoles. Y Barcelona se lo negó.

En el Culé juegan los bases de nuestra selección, Nicolás Laprovittola y Juani Marcos. Además, el estadio también es usado por el equipo de futsal catalán, que este año adquirió a Luciano Gauna, diez de la selección argentina.

La decisión no solo es "por motivos logísticos" como explicó el club, sino al rechazo que reciben los equipos israelíes en cada competencia que disputan.

En las últimas semanas, las calles de Cataluña se llenaron de manifestantes a favor de Palestina. Desde 2023 que dirigencia del club y alcaldía no están en sintonía contra Israel.

El antecedente amistoso

Hace unos años y utilizando a Messi y compañía para generar lazos con el gobierno israelí, Barsa tenía una política distinta.

¿Y por casa cómo andamos?

A fines de septiembre, Javier Milei se reunión y fotografió sonriente junto al premier israelí Netanyahu en Nueva York. Y el repudio del arco político en nuestro país fue total.