Cabo Verde le ganó 3-0 a Esuatini, en la última fecha de las Eliminatorias de África, y se clasificó por primera vez en su historia para una Copa del Mundo.

El pequeño archipiélago de apenas 500 mil habitantes vivió una fiesta en el Estadio Nacional de Praia, ante 15.000 espectadores. Tras el logro, el gobierno decretó feriado nacional para celebrar a lo grande un día histórico.

Sí, Cabo Verde jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y las redes se burlan de Venezuela y Chile, que se quedaron afuera.