Busquets anunció su retiró del fútbol y emocionó a todos con su posteo

Sergio Busquets anunció que dejará el fútbol al final de la temporada de la MLS. A sus 37 años, el gran socio de Lionel Messi en uno de los mejores Barcelona de la historia -y ahora en Inter Miami-, y multicampeón con la Selección de España, compartió un emotivo video de despedida.

"Ha llegado el momento de despedirme. Estos serán mis últimos meses en un campo de juego", dice con su voz el gran 5 del fútbol mundial.

El adiós del Barcelona

Sergio se refirió al Barcelona como "el club de su vida", habló de su etapa en la Selección y le dedicó palabras de gratitud al Inter Miami.

"Gracias al club por darme la posibilidad de vivir esta nueva experiencia. Me retiro pleno y agradecido", concluyó Busquets.

Un ganador

Con Barcelona ganó 9 Ligas de España, 3 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 7 Copas del Rey, y 7 Supercopas de España.

En la Selección de España, alzó el Mundial Sudáfrica 2010, y las Eurocopa Polonia y Ucrania 2012.

Y con Inter Miami, 1 Supporter's Shield y 1 Leagues Cup.