Pasan los años, y el amor hacia Diego Armando Maradona sigue intacto y vigente. Ahora, ese cariño se manifestó por el hallazgo de una foto que fue tomada en el año 1981.

Una mujer llamada Laura compartió una historia sobre una foto que su mamá le sacó en ese año a un chico junto a Maradona. Pasó mucho tiempo, y hasta ahora no se la pudo hacer llegar. Sin embargo, se apeló a las redes sociales para ampliar la búsqueda.

Según se pudo reconstruir, la historia ocurrió en febrero de 1981, pero se conoce recién ahora gracias a que Laura, hija de Liliana, la mujer que tomó la foto, decidió hacer pública la búsqueda.

La historia y el relato:

“En 1981 organicé mi primera vacación a Mardel, venía desde Plaza Huincul. Medio de casualidad, paso por el Hotel Dos Reyes y veo que toda la delegación de Boca estaba ahí. Por esos días, estaba la noticia que Maradona pasaba a Boca, así que me paro en la vidriera a mirar y, efectivamente, lo veo adentro del hotel. Me pongo a pedir una foto contra el vidrio y dos guardaespaldas dicen que no con la mano, pero Diego les dice que me dejen entrar. Entré, me saqué la foto y salí, pero la felicidad fue tan grande que no pude irme de la vereda.

Cuando Diego sale y quiere subirse a un auto, se acerca este chico que tendría unos 13 o 14 años y rogándome casi llorando me suplica: “¡por favor, sacame una foto con Diego!”. Sin dudar lo hago, y el chico me da su dirección de Rosario para que se la envíe cuando revelara el rollo.

El tema es que por falta de dinero demoré tanto en revelarlo que perdí todos los datos de ese chico. Siempre quedé pensando en que ese chico todavía debe de estar esperando esa foto, y por eso se las mando porque me encantaría que podamos encontrarlo. ¡Ojalá llegue pronto a sus manos!

Proyecto Pelusa:

Damián Cukiekorn y Sebastián Schor organizaron Proyecto Pelusa con la intención de organizar un archivo visual con fotografías que Diego Armando Maradona se sacó con las personas que las habían pedido.