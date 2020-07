Germán Burgos ya no formará parte del cuerpo técnico liderado por Diego Simeone en el Atlético de Madrid tras la decisión de lanzar su carrera como primer entrenador y en una entrevista con el medio español El Larguero de Cadena Ser habló sobre donde le gustaría a dirigir. "Yo creo que los primeros pasos tienen que ser en España. Tengo crédito para trabajar acá", dijo el Mono.

Además, habló sobre la chance de dirigir al millonario. "Creo que River, en Argentina, va a salir naturalmente", señaló Burgos, sabiendo que esa posibilidad se podría dar en un futuro y no en lo inmediato: "Hoy hay un gran entrenador como es Marcelo Gallardo, que lo está haciendo muy bien, así que no hay ninguna prisa. Se que los primeros casos los quiero dar acá en España".

Con respecto a la posibilidad de ser el primer entrenador del Atlético de Madrid, dijo: "Seguramente. Se va a dar naturalmente. En los sitios en los que he entrenado he dejado mi semilla. No tengo ninguna prisa. Hay que tomar las mejores decisiones. El otro día vimos las posibilidades que me han dado de retirarme por la puerta grande. Esa es la diferencia. Al campeón no se le discute y el Atlético de Madrid despide a sus ídolos y no todo el mundo lo hace. Mira que por el Madrid pasaron jugadores entre ellos Iker Casillas y yo creo que no se le despidió como se merecía. Retirarte por la puerta grande es lo mejor que te puede pasar".

Tras ser consultado sobre el estilo de juego que le gustaría implementar en su equipo, el Mono aseguró que lo ideal sería ajustarse a la filosofía del club. "Tendré en cuenta los objetivos y la historia de cada club. No se puede apartar de las cosas que traen éxito. El error es pretender hacer algo que no necesita el club. Uno tiene que pensar por dónde va y la idea que tiene. Puede cambiar el sistema. A nosotros nos pasó en Catania que perdimos muchos puntos por jugar con otro sistema cuando el equipo estaba preparado para el 4-3-3. Tienes que conocer todo", dijo.

