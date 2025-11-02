Boca le ganó a Estudiantes en UNO 2 a 1 con un penal agónico convertido por Miguel Merentiel en el minuto 97. El Changuito Zeballos -que erró otro penal- abrió la cuenta a los 49 para el Xeneize, y Edwin Cetré lo igualó desde los doce pasos para el Pincha diez minutos más tarde.

La polémica: el árbitro Leandro Rey Hilfer y el VAR vieron infracción de Fabrizio Pérez sobre Ander Herrera, y además adentro del área.

A esa altura del partido, Boca ya jugaba con un hombre de más por la expulsión a Gabriel Neves a los 41 minutos del segundo tiempo, por este planchazo sobre Herrera.

Goles y resumen de un partidazo

Triunfo clave del equipo de Úbeda en sus aspiraciones de clasificar a los Playoffs y a la Copa Libertadores por Tabla Anual.

Boca trepó al primer puesto de la Zona A, y se posicionó como segundo en la Tabla Anual, cuatro puntos por delante de River, que juega más tarde ante Gimnasia en el Monumental. La semana próxima se viene el superclásico en la Bombonera.

Y las redes reaccionaron con memes e indignación a la polémica: