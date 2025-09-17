La decisión de Estudiantes de modificar su escudo movilizó a los hinchas. Tanto, que el presidente Juan Sebastián Verón salió a hablar del tema: "El cambio lo venimos trabajando hace más de un año", dijo la Bruja.

"Hay que sacarle dramatismo y contexto a las cosas. No podemos esperar si el momento amerita. No nos podemos enojar. Teníamos que largar para saber bien donde estamos. Se puede acomodar, no es absoluto", consideró.

Verón aclaró: "Aquello que no nos gusta se puede ir modificando para que a todos nos guste. Todo lo que hagamos no le va a gustar a todos". Y advirtió: "Hoy un escudo nos trae a un lugar de cabildo abierto, imaginate lo otro sobre las inversiones. Siempre estamos en la búsqueda, estamos en conversaciones. El contexto general no ayuda. Pero el club lo necesita, porque necesita crecer y la única manera es de esa".

Y comparó la situación con la salida de la marca propia de ropa, bautizada Ruge: "Cuando salió Ruge pasó lo mismo. Cuando decían que las prendas no eran lindas o no estaban bien. Está en nosotros interpretar y entender".

Las reacciones en redes: